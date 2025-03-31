Голые ягодицы, болото и победный гол джокера – Нива Т дожала Кремень в матче Первой лиги
Кремень и тернопольская Нива ярко провели свой первый официальный матч в 2025 году.
Первая лига. Группа выбывания. 1-й тур
Кремень – Нива Тернополь – 1:2
Голы: Сидоренко, 55 – Галадей, 39, Напуда, 82
Нива под руководством Юрия Вирта явно не планировала оказаться в борьбе за выживание, а вот Кремень сидел на дне таблицы. Тернополянам под обильным дождем пришлось приложить усилия, чтобы оправдать статус фаворита противостояния.
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Гости вышли вперед под занавес первого тайма. Галадей головой направил мяч в ворота после серии отскоков. Кремень на старте второй половины ответил похожим образом. Хаос в штрафной, и Сидоренко отмечается с близкого расстояния. Отдельного внимания стоит празднование. Автор гола в порыве радости стянул шорты с Андрея Савицкого, засветив на камеру голые ягодицы одноклубника.
Последнее слово все же было за Нивой. Сработал джокер Вирта. Валентин Напуда вышел со скамейки запасных и на 82-й минуте замкнул качественную подачу Михальчука – 1:2. Нива с 19 очками догнала Минай и Феникс-Мариуполь, больше баллов лишь у Виктории (23). Кремень остается последним, отставая от зоны переходных матчей на 4 пункта, а от прямого спасения – на 8.
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