Голые футболисты провели демонстративный матч в Германии – за нудизмом скрывался манифест

В Рурском регионе Германии ценители футбола организовали необычный поединок, сообщает DW.com.

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Игроки вышли на футбольное поле только в бутсах и гетрах. Главный организатор перфоманса режиссер Геррит Старчевский заявил, что такая акция является протестом против растущей коммерциализации игры миллионов. "Футбол системно болен, и мы решили продемонстрировать это без всяких украшений", – заявил Старчевский.

Стоит отметить, что одетым позволили бегать только арбитру.

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