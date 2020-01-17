toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Голы Зубкова и Харатина помогли Ференцварошу вырвать победу в спарринге – видеообзор матча

17 января 10:38 133 Читати українською
Голы Зубкова и Харатина помогли Ференцварошу вырвать победу в спарринге – видеообзор матча
Ференцварош – Кельн U-21 – 3:2 – видео голов и обзор матча

Ференцварош Сергея Реброва провел свой очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.

Действующие чемпионы Венгрии встретились с Кельном U-21. Напор Ференцвароша привел к логическому забитому мячу от Игоря Харатина. После подачи с углового экс-хавбек Зари и Динамо головой четко отправил кожаного под дальнюю штангу.

Грубая ошибка Лунина в видеообзоре матча Альмерия – Овьедо – 2:0

Команда Реброва удвоила свое преимущество сразу после перерыва, и снова не обошлось без украинского легионера. Александр Зубков "ограбил" капитана "козлов" и легко разобрался с вратарем – 2:0. Молодые немцы нашли в себе силы на камбэк, однако последнее слово все же было за Ференцварошем. Михал Шкварка великолепно исполнил штрафной удар, который и принес "Фради" победу – 3:2.

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
805
Теги
Видеоновости Украинцы за рубежом Сергей Ребров Сергей Ребров Товарищеские матчи Кельн Кельн Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Венгрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
59
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук