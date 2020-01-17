Голы Зубкова и Харатина помогли Ференцварошу вырвать победу в спарринге – видеообзор матча

Ференцварош Сергея Реброва провел свой очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.

Действующие чемпионы Венгрии встретились с Кельном U-21. Напор Ференцвароша привел к логическому забитому мячу от Игоря Харатина. После подачи с углового экс-хавбек Зари и Динамо головой четко отправил кожаного под дальнюю штангу.

Грубая ошибка Лунина в видеообзоре матча Альмерия – Овьедо – 2:0

Команда Реброва удвоила свое преимущество сразу после перерыва, и снова не обошлось без украинского легионера. Александр Зубков "ограбил" капитана "козлов" и легко разобрался с вратарем – 2:0. Молодые немцы нашли в себе силы на камбэк, однако последнее слово все же было за Ференцварошем. Михал Шкварка великолепно исполнил штрафной удар, который и принес "Фради" победу – 3:2.