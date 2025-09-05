Голы Синчука и Гаджиева в видеообзоре матча Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4
Сборная Украины U-21 переиграла в отборе на Евро сверстников из Литвы (4:0). Видео голов и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Украина разгромила Литву в первом матче отбора на Евро-2027 U-21 – обновленная молодежка забила четыре гола за тайм
Голами отметились четыре разных исполнителя: Кревсун, Корнийчук, Гаджиев и Синчук с пенальти.
После такого удачного старта в отборе молодежную сборную Украины ожидает матч против сверстниц из Венгрии 10 сентября.
