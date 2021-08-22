Голы с дальней дистанции и парад детских ошибок в видеообзоре матча Мариуполь – Заря – 3:4
19:59 - Читати українською
Заря перестреляла Мариуполь в матче 5 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.
47’ Андрей Кулаков
79’ Денис Свитюха
89’ Артур Микитишин
Егор Назарина 22’
22’ Егор Назарина
47’ Андрей Кулаков
79’ Денис Свитюха
89’ Артур Микитишин
Луганчане просто смяли оборону соперника, отгрузив 3 гола до перерыва. Отдельного внимания стоит пушка Назарины, который и открыл счет. Позже хавбека поддержали Шахаб и Гладкий.
Заря удержала тяжёлую победу над Мариуполем в феерической перестрелке с семью голами – азовцы едва не отыгрались с 1:4
Мариуполь отыграл один мяч благодаря обрезке того же Назарины, однако довольно быстро Шахаб оформил дубль и вернул Заре комфортное преимущество. Даже этого могло не хватить. Под занавес встречи Микитишин и Свитюха отличились своими голами с дальней дистанции, однако это не спасло для Мариуполя хотя бы очко – 3: 4.
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