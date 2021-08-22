Луганчане просто смяли оборону соперника, отгрузив 3 гола до перерыва. Отдельного внимания стоит пушка Назарины, который и открыл счет. Позже хавбека поддержали Шахаб и Гладкий.

Заря удержала тяжёлую победу над Мариуполем в феерической перестрелке с семью голами – азовцы едва не отыгрались с 1:4

Мариуполь отыграл один мяч благодаря обрезке того же Назарины, однако довольно быстро Шахаб оформил дубль и вернул Заре комфортное преимущество. Даже этого могло не хватить. Под занавес встречи Микитишин и Свитюха отличились своими голами с дальней дистанции, однако это не спасло для Мариуполя хотя бы очко – 3: 4.