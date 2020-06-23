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Голы Роналду и Дибалы в видеообзоре матча Болонья – Ювентус – 0:2

12:15 - Читати українською
Голы Роналду и Дибалы в видеообзоре матча Болонья – Ювентус – 0:2
Болонья – Ювентус / Фото Times

Болонья принимала Ювентус в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

 
Криштиану Роналду 23’
Пауло Дибала 36’
Данило 82’
23’ Криштиану Роналду
36’ Пауло Дибала
82’ Данило

Ювентус сразу захватил инициативу и уже на 23-й минуте получил право пробить пенальти. Традиционно, 11-метровый выполнял Криштиану Роналду и не ошибся.

Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд – приход португальца стал "черной меткой" для Ювентуса

За несколько минут Дибала вторым голом увеличил преимущество гостей и зафиксировал итоговый результат встречи.

После 27-ми туров Юве продолжает лидировать, опережая Лацио на 4 очка, но "орлы" еще имеют матч в запасе. Болонья расположилась на 10-й строчке.

Ювентус переиграл Болонью, Милан разгромил Лечче с Шаховым Серия А, 27 тур, понедельник

Источник: ТК Футбол
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