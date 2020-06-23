Голы Роналду и Дибалы в видеообзоре матча Болонья – Ювентус – 0:2

Болонья принимала Ювентус в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Ювентус сразу захватил инициативу и уже на 23-й минуте получил право пробить пенальти. Традиционно, 11-метровый выполнял Криштиану Роналду и не ошибся.

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За несколько минут Дибала вторым голом увеличил преимущество гостей и зафиксировал итоговый результат встречи.

После 27-ми туров Юве продолжает лидировать, опережая Лацио на 4 очка, но "орлы" еще имеют матч в запасе. Болонья расположилась на 10-й строчке.

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