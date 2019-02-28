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Голы Петряка, Лукъянчука и Габовды, а также сейв Кичака претендуют на звание лучших в чемпионате Венгрии

13:46 23 Читати українською
Голы Петряка, Лукъянчука и Габовды, а также сейв Кичака претендуют на звание лучших в чемпионате Венгрии
Павел Лукьянчук против Ивана Петряк / Фото: Nemzeti sport

Украинские футболисты могут получить награды в чемпионате Венгрии.

Голы украинских футболистов Ивана Петряка (Ференцварош), Павла Лукъянчука (Кишварда) и Юрия Габовды (Халадаш) попали в список претендентов на звание лучшего во втором круге чемпионата Венгрии.

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В номинации на лучший сейв также есть украинец. Голкипер МТК Будапешт Артем Кичак может получить награду за самое лучшее спасение ворот.

Отдать свой голос могут все желающие по ссылке.

Гол Габовды

Гол Петряка

гол Лукъянчука

Сейв Кичака

Теги
Мир Юрий Габовда Юрий Габовда Артем Кичак Артем Кичак Иван Петряк Иван Петряк Павел Лукьянчук Павел Лукьянчук
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