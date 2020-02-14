Голы на любой вкус в видеообзоре матча Мариуполь – Валмиера – 9:0

Сборная Украины — 08:00 199
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Еротична збірна України – з ким святкуватимуть День Валентина футболісти національної команди
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Динамівець ганебно вилетів з Копа Лібертадорес – колишній гравець Динамо насміхається з фіаско, а фанати лютуютьМир — 13 фев 339
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"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від РосіїИнтервью — 13 фев 911
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Динамо ответило на упреки насчет жалких зарплат игроков – столичный клуб обвинил популярное издание в преступленииУкраина — 12 фев 1426
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Йовичевич: Против Динамо U-19 было труднее играть, чем против Шахтера U-19Лига чемпионов — 12 фев 197