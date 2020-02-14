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Голы на любой вкус в видеообзоре матча Мариуполь – Валмиера – 9:0

07:30 32 Читати українською
Голы на любой вкус в видеообзоре матча Мариуполь – Валмиера – 9:0
Мариуполь – Валмиера – 9:0 – видео голов и обзор матча

Мариуполь уничтожил Валмиеру в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Мариуполь – Валмиера – 9:0

Голы: Мишнев, 24, 84, Федорчук, 30 (п), Топалов, 50, 82, 87, Библык, 65, 76, Полегенько, 79

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Мариуполь провел две товарищеские игры за день. В первом матче подопечные Александра Бабича деклассировали латвийскую Валмиеру – 9:0, а позже уступили Локомотиву из Тбилиси.

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Мариуполь Мариуполь Видеоновости Товарищеские матчи Зимние сборы
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