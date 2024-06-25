Во вторник, 25 июня, состоялся матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Франции и Польши (1:1). Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

В последнем матче группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграла с третьим самым молодым составом на Евро в своей истории. Средний возраст команды Дидье Дешама составил 26 лет и 184 дня. Более молодая команда "Ле Блё" была представлена в двух матчах на чемпионате Европы 1960 года.

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В этой встрече с Польшей Килиан Мбаппе забил и сравнялся с легендарным Жюстом Фонтеном по количеству голов за сборную Франции на крупных турнирах (ЧМ и Евро) – теперь у обоих легенд по 13 мячей. Они уступают только не менее легендарному Мишелю Платини (14).

Отпраздновать победу французам в этой встрече не удалось – форвард сборной Польши Роберт Левандовски сравнял счёт. Также с пенальти.