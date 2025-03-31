"Голы – это моя работа. Я рад, что забил. Я уверен, что я заслужил на эти голы. Большинство людей не видят моей работы вне поля.

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Я уже говорил ранее, нам нужно быть сфокусированным каждый день, не нужно думать о чемпионстве. Да, у нас есть отрыв, но через два дня нас в Кубке ждет АЕК. Нам нужно хорошо отдохнуть, подготовиться и посмотрим, что произойдет", – поделился эмоциями после своих двух голов Яремчук для a-sports.

Напомним, что в текущем сезоне на счету 29-летнего форварда Олимпиакоса за 27 матчей во всех турнирах 8 забитых мячей и 2 голевые передачи. При этом контракт Яремчука принадлежит бельгийскому Брюгге.

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