Динамо сыграло вничью с Вест Бромвичем в контрольном матче со счетом 1:1. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Вест Бромвич – 1:1

Голы: Ванат, 76 – Филлипс, 56

В контрольном матче с представителем английского Чемпионшипа – Вест Бромвичем – основные события развернулись во втором тайме. Первый тайм, несмотря на несколько неплохих моментов, завершился без забитых мячей.

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Во второй половине встречи сказалась усталость, и команды начали допускать серьезные ошибки в позиционной игре. Именно после таких огрехов и были забиты голы. Счет открыли игроки Вест Бромвича – после подачи с правого фланга неприкрытый экс-игрок Ливерпуля Натаниель Филлипс головой переправил мяч в сетку.

На 76-й минуте Динамо сумело сравнять счет: Ванат выиграл борьбу у соперника, вышел один на один с голкипером и уверенно реализовал момент. В итоге – ничья 1:1.

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