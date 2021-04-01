Сборная Израиля обыграла Молдову в рамках 3-го тура отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

ЧМ-2022. Квалификация, 3 тур

Группа F

Молдова – Израиль – 1:4

Голы: Карп, 29 – Захави, 45+2, Соломон, 57, Даббур, 65, Натхо, 66

Удаление: Николаеску, 50 (Молдова)

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Молдова бодро начала поединок, выйдя вперед благодаря голу бывшего защитника Динамо-2 Кэтэлина Карпа. Однако Израиль сумел отыграться еще до перерыва, а в начале второго тайма получил преимущество – Николаеску получил красную карточку.

При таких условиях довести дело до победы проще. Более того, Израиль даже разгром устроил. Фактически победный мяч в свой актив записал полузащитник Шахтера Манор Соломон, чья национальная команда теперь третья в своей группе отбора на ЧМ-2022.

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