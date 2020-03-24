"Голы я оставлял нападающим": экс-капитан Манчестер Юнайтед раскрыл свою миссию в легендарной команде Фергюсона

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин не считает, что должен был чаще забивать за "красных дьяволов".

"Нет, я не должен был забивать больше, абсолютно. Это не моя работа. Моя работа заключалась в том, чтобы мы не проигрывали матчи и завоевывали чемпионские титулы.

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Я много забивал в начале карьеры, поэтому я подумал: "С этой частью игры я разобрался, сосредоточусь на том, чтобы играть перед защитниками и управлять игрой". Я много забивал на тренировках, но во время матчей я оставлял это дело нападающим и людям вроде Скоулза, Гиггза и Бекхэма, которые были нацелены на атаку", – рассказал Кин Sky Sports.

Добавим, что за свою карьеру в Манчестер Юнайтед (1993-2005 г.) Кин забил 51 гол в 480 матчах и 7 раз стал чемпионом Англии, выиграл по 4 Суперкубка и Кубка Англии, а также триумфировал в Лиге чемпионов в 1999 году.

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