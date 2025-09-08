Голы игроков Наполи и Хайдука в видеообзоре матча Швеция U-18 – Украина U-18 – 0:2
Юношеская команда Украины переиграла Швецию (2:0) на товарищеском турнире U-18. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Украина U-18 переиграла сверстников из Швеции во втором туре престижного товарищеского турнира.
Украина уверенно одолела Швецию и возглавляет турнир сборных U-18 – у "сине-желтых" разница голов 8:1
Первый мяч во встрече забил Дмитрий Зудин из Хайдука. А добил соперников Никита Мельник, который недавно перебрался в молодежную команду Наполи. В итоге – 2:0 в пользу "желто-синих". Далее украинских юношей 9 сентября ждет матч против Дании за первое место турнира.
