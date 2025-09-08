Украина U-18 переиграла сверстников из Швеции во втором туре престижного товарищеского турнира.

Украина уверенно одолела Швецию и возглавляет турнир сборных U-18 – у "сине-желтых" разница голов 8:1

Первый мяч во встрече забил Дмитрий Зудин из Хайдука. А добил соперников Никита Мельник, который недавно перебрался в молодежную команду Наполи. В итоге – 2:0 в пользу "желто-синих". Далее украинских юношей 9 сентября ждет матч против Дании за первое место турнира.