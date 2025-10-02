Наполи повел на 36-й минуте матча, когда Расмус Хёйлунд воспользовался передачей Кевина де Брюйне. Еще в прошлом сезоне они выступали за разные клубы из Манчестера, а теперь сияют вместе. После перерыва Спортинг заработал пенальти – Политано зацепил Араухо в штрафной площади. Луис Суарес четко пробил с 11 метров.

Дубль Холанда не спас Манчестер Сити, Олимпиакос без Яремчука проиграл Арсеналу, Наполи дожал Спортинг

Впрочем, последнее слово все же было за Наполи. И снова сработала связка де Брюйне-Хёйлунд. Кевин подал, а Расмус опередил голкипера и головой пробил под перекладину – 2:1.