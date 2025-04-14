Верес победил Зарю (2:1) в матче 24-го тура УПЛ, который состоялся 13 апреля 2025 года. Видео голов и обзор встречи Заря – Верес смотрите на "Футбол 24".

Верес очень активно начал матч, забив уже на 3-й минуте. Экс-игрок Зари эффектно поймал мяч в воздухе и пробил в нижний угол. Вскоре Верес забил второй раз – Шевченко отдал пас низом в штрафную площадь, который замкнул Луан. 2:0.

Верес в большинстве победил Зарю – Харатин оформил своеобразный дубль

Во втором тайме Верес мог забивать в третий раз усилиями Гайдучика, однако его удар с близкого расстояния парировал вратарь. Заря ответила своим взятием ворот, автоголом отметился Харатин, который срезал мяч в собственные ворота после подачи Тронтеля.

В середине второго тайма Заря оказалась в меньшинстве – Василец сбил Гайдучика, который выходил один на один с голкипером. В итоге, Верес одержал непростую победу и опередил Зарю в турнирной таблице УПЛ. Ровенчане на седьмой позиции, луганский клуб – восьмой.