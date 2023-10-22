"Начало матча было плохим с точки зрения концентрации. Первые минуты были не очень хорошими, и это показывает, что мы не можем себе этого позволить. Счет 1:2 позволил нам войти в игру и впоследствии отыграться после 0:2. Затем голы Довбика позволили нам вздохнуть...

Дубль Довбика и еще пять голов в видеообзоре матча Жирона – Альмерия – 5:2

Я сказал игрокам, что меня беспокоит не фаза нападения. Мы можем создавать проблемы любому сопернику, поскольку у нас много ресурсов. Если мы сможем сконцентрироваться под давлением после поражения, выигрываем даже больше.

Цель Жироны состоит в том, чтобы обеспечить себе место в Ла Лиге на следующий сезон как можно быстрее. Надеюсь, мы поднимем уровень, как только возможно, но нам сложно набирать очки. Моя цель состоит в том, чтобы команда поняла, что именно изо дня в день принесет нам успех", – цитирует Мичела Marca.

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