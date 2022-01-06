Донецкий клуб не забывает о своих легендах.

Пресс-служба Шахтера в клубных соцсетях поздравила экс-полузащитника "горняков" Алекса Тейшейру с 32-летием. Дончане выложили видеоподборку эффектных голов бразильца времен выступлений за украинскую команду.

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В ролик попали голы в ворота Александра Шовковского (Динамо) в сезоне 2015/16, Джанлуиджи Буффона (Ювентус) и Петера Чеха (Челси) в групповом этапе Лиги чемпионов 2012/13.

Напомним, Тейшейра перешел в Шахтер в декабре 2009 года из Васко да Гамы за 6 млн евро. В составе "горняков" провел 223 матча, забил 89 мячей и отдал 25 ассистов. Вместе с донецкой командой пять раз завоевывал золото УПЛ, выиграл по три раза Кубок и Суперкубок Украины. Зимой 2016-го за 50 млн евро перешел в китайский Цзянсу Сунин.

В настоящее время бразилец защищает цвета Бешикташа, с которым вчера, 5 января, завоевал Суперкубок Турции, одолев в серии пенальти Антальяспор.

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