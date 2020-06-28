Голы чемпионов мира принесли Мариуполю победу над СК Днепр-1

Мариуполь и СК Днепр-1 устроили яркую битву (2:1) в рамках 28 тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Тренер днепрян Дмитрий Михайленко несколько удивил отсутствием в стартовом составе обоих чемпионов мира U-20 – Булецы и Супряги. Зато Мариуполь сразу бросил в бой обоих своих чемпионов – Кащука и Корниенко. СК Днепр-1 совершил несколько вялых выходов в атаку, но иницативу быстро перехватила команда Бабича. Именно азовцы и открыли счет. Сваток поскользнулся перед своей штрафной, Кирюханцев получил мяч на правом фланге и выполнил роскошную подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Корниенко. Мариуполь продолжил давить, моменты имели Кирюханцев и Кулаков. Второй гол выглядел вопросом времени, и он случился перед перерывом. Кащук подытожил розыгрыш углового роскошным дальним ударом – еще один гол чемпиона!

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Михайленко явно был разочарован, потому провел две замены в перерыве (Супряга вышел вместо травмированного Тейлора еще раньше). Игра СК Днепр-1 ожила, а тут еще и суперник помог. Муравский в штрафной потянул за футболку Хобленко, который рвался к воротам – вторая желтая и пенальти. Сам пострадавший реализовал приговор. Гости устроили просто невероятную навалу на ворота, пытаясь вырвать хотя бы очко, но Мариуполь выстоял. На 84 минуте Чичиков бил с 5 метров, но попал прямо в Гальчука – 2:1.

Парни Бабича добыли крайне важную победу, сократив отставание от СК Днепр-1 до одного очка – именно эти команды разыграют звание лидера второй шестерки УПЛ, которое гарантирует право побороться за еврокубки.

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