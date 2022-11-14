Руководитель медицинского штаба ровенчан Артем Зинченко пролил свет на здоровье Станислава Шарая, которому стало плохо во время матча 13-го тура с Александрией.

"На фоне травмы левого голеностопного сустава и сильного болевого синдрома у Станислава Шарая возникло головокружение с потерей сознания.

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Усилиями находившихся рядом в это время футболистов и врачей Станислав вернулся в сознание. Пульс и артериальное давление нормализовались. Сейчас он чувствует себя хорошо", – цитирует Зинченко официальный сайт Вереса.

Напомним, во время матча между Александрией и Вересом полузащитник ровенчан Станислав Шарай потерял сознание на скамье запасных. Он вышел на замену во втором тайме, однако отыграл всего несколько минут – футболист получил травму и вернулся на лавку. Вскоре Шарай почувствовал себя плохо и потерял сознание. Игру пришлось остановить, пока врачи в течение 10 минут оказывали футболисту помощь.

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