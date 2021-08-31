Главные новости футбола 30 августа: Украина отправилась на матч отбора к ЧМ, Реал и ПСЖ завершили переговоры по Мбаппе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 августа.
Украина
Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч отбора ЧМ-2022. В Нур-Султане подопечные Александра Петракова уже провели первые тренировки, а вечером в понедельник к команде присоединились еще несколько легионеров.
УПЛ назвала лучших игрока и тренера 6-го тура – неожиданный дуэт. Динамо, которое обыграло Колос 7:0, не делегировало ни одного представителя.
В Испании оценили перспективы Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов – эксклюзив "Футбол 24".
Трансферы
Бавария подписала Марселя Забитцера за 16 млн евро. Соглашение рассчитано на 4 года. РБ Лейпциг уже нашел замену в Барселоне.
Реал и ПСЖ завершили переговоры по трансферу Килиана Мбаппе. Француз не сменит клуб в текущее окно.
Экс-лидер Шахтера Виллиан покинул Арсенал и вернулся на родину.
Аталанта Руслана Малиновского подписала звезду из Нидерландов, а Артем Милевский завершил карьеру футболиста. Правда, официального подтверждения от экс-звезды Динамо пока нет.
Киевское Динамо подпишет еще одного новичка и отпустит Жерсона в Италию. Но для этого нужно поторопиться, ведь трансферное окно закроется 1 сентября.
Другие главные события
Манчестер Сити продлил контракт с Рубеном Диашем, который перебрался в ряды "горожан" лишь год назад.
"Футбол 24" подготовил традиционный обзор европейского уикенда.