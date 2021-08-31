Украина

Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч отбора ЧМ-2022. В Нур-Султане подопечные Александра Петракова уже провели первые тренировки, а вечером в понедельник к команде присоединились еще несколько легионеров.

УПЛ назвала лучших игрока и тренера 6-го тура – неожиданный дуэт. Динамо, которое обыграло Колос 7:0, не делегировало ни одного представителя.

В Испании оценили перспективы Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов – эксклюзив "Футбол 24".

Трансферы

Бавария подписала Марселя Забитцера за 16 млн евро. Соглашение рассчитано на 4 года. РБ Лейпциг уже нашел замену в Барселоне.

Реал и ПСЖ завершили переговоры по трансферу Килиана Мбаппе. Француз не сменит клуб в текущее окно.

Экс-лидер Шахтера Виллиан покинул Арсенал и вернулся на родину.

Аталанта Руслана Малиновского подписала звезду из Нидерландов, а Артем Милевский завершил карьеру футболиста. Правда, официального подтверждения от экс-звезды Динамо пока нет.

Киевское Динамо подпишет еще одного новичка и отпустит Жерсона в Италию. Но для этого нужно поторопиться, ведь трансферное окно закроется 1 сентября.

Другие главные события

Манчестер Сити продлил контракт с Рубеном Диашем, который перебрался в ряды "горожан" лишь год назад.

"Футбол 24" подготовил традиционный обзор европейского уикенда.