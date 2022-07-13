Динамо

Динамо провело два спарринга с Лионом за день. Сначала киевляне разбили резерв Лиона со звездным бразильцем – Супряга и Гармаш эффектно сделали игру. А затем Лион разгромил основу Динамо благодаря молодым людям. Вингеру Шахтера и звездам Луческу дали издевательский урок за неделю до Лиги чемпионов. Стал известен транслятор матча ЛЧ между "бело-синими" и Фенербахче.

Трансферы наших

Егор Ярмолюк станет игроком английского Брентфорда. Николай Матвиенко заинтересовал финалиста еврокубка и готовится ехать на переговоры. Виктор Коваленко отказался от возвращения в Шахтер.

Мир

Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль в дебютном матче Тен Хага – Фред изысканно наказал Алиссона. Лех с позором вылетел из Лиги чемпионов – ошибки украинского голкипера повлекли за собой разгром от Карабаха. Руни возглавил один из самых титулованных клубов МЛС. Германия победила Испанию и вышла в 1/4 женского Евро-2022.