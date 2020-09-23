Лига чемпионов

Динамо сегодня встретится с Гентом в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Анонс встречи вскоре появится на сайте. Мирча Луческу поделился ожиданиями от поединка, а наставник бельгийцев вызывающе оценил шансы команд.

Гент объявил заявку на матч с Динамо – есть серьезная потеря, но украинцы в обойме. От колыбели футбола Бельгии и победы над Пеле к позору с Реалом и прочных связей с Украиной – главное о сопернике.

Во вчерашних матчах квалификации Краснодар дожал сенсационный ПАОК, Зальцбург совершил камбек в поединке с Маккаби Тель-Авив, а Славия расписала ничью с Митьюлландом.

Украина и украинцы

Андрей Ярмоленко провел фантастический матч в Англии и вывел Вест Хэм в следующий раунд Кубка лиги. Украинец вырезал два элегантных ассиста, оформил дубль и стал лучшим на поле. Ярмола непосредственно перед матчем узнал очень неприятные новости – его наставник и два партнера получили положительные тесты на COVID-19.

Игор Йовичевич официально возглавил СК Днепр-1 и озвучил свою первоочередную задачу в клубе. Юрий Вернидуб намекнул на возвращение к работе – тренер имеет несколько предложений. Руслан Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на октябрьские матчи отбора Евро-2021.

Александр Филиппов стал игроком бельгийского клуба и трогательно попрощался с Десной. Артем Кравец официально вернулся в Турцию. Динамо имеет шансы оформить неоднозначный трансфер на проблемную позицию, которую озвучивал Суркис. Полузащитник "бело-синих" продолжит карьеру в Европе.

Трансферы

Ювентус официально объявил о возвращении Альваро Мораты. Интер провернул трансфер Артуро Видаля. РБ Лейпциг подписал преемника Вернера, заплатив солидную сумму двум клубам. Фрэнк Лэмпард подтвердил близкое подписание нового голкипера для Челси.

Барселона срывает трансфер Луиса Суареса в Атлетико – каталонский гранд нарушил предыдущие договоренности и требует денег. Реал и Ливерпуль будут бороться за Килиана Мбаппе следующим летом – ПСЖ потеряет серьезный козырь для сохранения чемпиона мира.