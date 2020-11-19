"Работа в Динамо? Мы общались с Игорем Михайловичем на эту тему, я ему высказал свою позицию по работе, как я это вижу. В принципе, все. Он услышал меня, я – его. Сейчас я работаю в Кремне. Почему? Это тоже шаг. Первый шаг. А делать его сразу в Динамо... Почему бы и нет? Это тоже можно. Но мне кажется, что постепенный подход к профессии и понимание должен быть именно таким.

Головко объяснил, почему поддержал решение Суркиса назначить Луческу в Динамо

Когда разговаривали с Суркисом? Весной этого года. Но это был разговор не о работе в клубе, а просто разговор. Я пытался организовать детско-юношеский турнир в Херсонской области, и с Суркисом мы обсуждали, в каком формате это можно провести. Была нужна помощь. И в этом разговоре мы просто затронули тему работы. Вот и все", – отметил Головко в интервью Sportarena.

Отметим, что Александр возглавляет кременчуцкий Кремень, который занимает 11 место в Первой лиге.

Золоті 90-ті: Ребров у Шахтарі, Динамо потерпає від короля Ліберії, Чанов здихався светра СРСР і ще 27 фото старої школи