"Плюс нашей команды в том, что у нас была неделя на подготовку, а боснийцы играть через два дня на третий. Это не только физическая нагрузка, а и психологическая. Она будет сказываться. С этой стороны у нас бонус. У Петракова вариативный состав для разнообразных ведений игры в зависимости от счета.

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Уверен, что Васильевич знает, что делает. Он проявляет мудрость, приглашая футболистов, о которых много говорят. Стратегически или тактически? В первую очередь тактически. Таким образом он убирает лишние разговоры, которые не нужны перед важным матчем.

Мы ни одного поединка не сыграли на ноль – это главная проблема. Поэтому мы должны больше забивать, чтобы побеждать. У Петракова была одна победа, но оценивать будут качество игры. На тренера смотрят под большой лупой, ему нелегко, он под нагрузкой. Но он ничего не теряет, он может только найти.

Петраков не то чтобы вернулся к Шевченко, а стал на рельсы футбола, который ребята играют в своих клубах. Футбола, который называется современным. Который называется работой с мячом, быстрым футболом. Остается вопрос по левому флангу, кто там будет играть с Боснией. Цыганков там не совсем удобно себя чувствует. Играть надо будет первом номером, а зон, куда можно бежать, не будет много", – сказал Головко в комментарии YouTube-каналу "vZbirna".

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