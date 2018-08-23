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Головко: Средняя линия Аякса переиграла Динамо в мобильности

08:25 179 Читати українською
Головко: Средняя линия Аякса переиграла Динамо в мобильности
Александр Головко / Соцсети

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко прокомментировал результат матча Лиги чемпионов Аякс – Динамо.

Один из факторов сегодняшнего результата – это быстрый пропущенный мяч. Он сломал игру. Динамо оживилось только на 25-й минуте, но все шло по сценарию Аякса.

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Первое бросилось в глаза то, что Динамо уступило в подборе мяча. Средняя линия голландцев по мобильности тоже переиграла киевлян. Все это привело к тому, что Динамо пропустило три мяча", – передает слова Александра Головко sport.ua.

Напомним, Динамо проиграло выездной матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса со счетом 3:1.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Аякс Аякс Аякс - Динамо Киев Лига чемпионов Александр Головко Александр Головко
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