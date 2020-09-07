Главный тренер перволигового Кремня Александр Головко получил звание лучшего тренера дебютного тура Первой лиги, сообщает всеукраинское объединение тренеров на своем сайте.

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По оценкам экспертов, специалист получил 4,8 из 5 возможных баллов за матч. Тогда клуб из Кременчуга сенсационно обыграл на выезде Волынь (3:2), которая в прошлом сезоне боролась за чемпионство. Сейчас Кремень делит с Альянсом первенство в Первой лиге.

К слову, это первая награда Александра Головко во главе Кремня, который он начал тренировать месяц назад. Предыдущим местом его тренерской работы была молодежная сборная Украины, которую он покинул в 2018 году.

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