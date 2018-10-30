Головко: Победа над Шахтером вернет Динамо в чемпионскую гонку

Наставник молодежной сборной Украины Александр Головко поделился ожиданиями от матча Шахтер – Динамо. Классическое состоится 3 ноября.

"Ожидаю боевой игры. В матчах Шахтера и Динамо всегда большое напряжение, это принципиальные соперники. Думаю, будет интересно.

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Динамо – это команда с характером, в последних матчах с Шахтером они четко выполняли свой план на игру и это приносило результат. Ну вот в грядущем матче тоже посмотрим, какой план на игру будет у Динамо и удастся ли им снова чем-то удивить Шахтер.

Я не думаю, что Динамо будет играть исключительно на контратаках. Я уверен, что у Динамо заготовлено несколько планов на игру, от которых они будут отталкиваться. Это могут быть и быстрые контратаки, и позиционные атаки. Точно так же несколько вариантов игры будет заготовлено и у Шахтера. Здесь возможны варианты и нужно будет смотреть на то, что будет происходить на поле. Другое дело, что для команд победа будет иметь разное значение. Три очка в матче с Шахтером – шанс для Динамо сократить отставание и вернуться в чемпионскую гонку", – сказал Головко порталу Sport.ua.