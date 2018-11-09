Головко назвал момент, который стал ключевым в матче Динамо – Ренн

Экс-защитник киевлян Александр Головко поделился впечатлениями от матча Динамо – Ренн в Лиге Европы.

"Первое, что надо отметить - это динамика, с которой играла команда. Минимум 75 минут был тот футбол, который ждут болельщики. И это очень здорово.

Следующий момент – командная работа. Она была на высшем уровне. Было видно, что игроки Динамо стремятся победить и за счет чего. Например, были тактические приемы, связанные со смещением в центр того же Сидклея, постоянно менялись фланговые игроки с центральным нападающим.

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Футболисты играли с большим желанием. Несмотря на поражение несколько дней назад от Шахтера, было видно, что ребята забыли о том матче. Вчера они уходили с поля с приятным ощущением хорошо выполненной работы.

Динамо сыграло сильно, но у Ренна были возможности забить. Наверное, для этой игры ключевым моментом был сейв Бойко при счете 1:0. Где-то с 68-й минуты была небольшая пауза в игре Динамо, связанная с усталостью, нужно было переключаться на другие обороты. И очень вовремя был забит гол со штрафного Миколенко, после этого проблем у киевлян уже не было.

Вообще было видно, что Динамо вышло не просто играть матч, а матч, который оно обязательно выиграет. Вот было такое ощущение, когда смотрел на каждого футболиста, как они отрабатывают, как они работают, как перекрывают зоны, как с хорошей агрессией бегут в отбор и как требуют друг от друга, что важно", – сказал Головко "телеканалу Футбол 1".

Напомним, Динамо в Киеве уверенно победило Ренн.

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