Головко назвал единственного тренера, которого опасался Лобановский

Экс-защитник Динамо Александр Головко вспомнил противостояние киевлян с Ювентусом в сезоне Лиги чемпионов 1997/98.

"Если бы Ювентус попал на Динамо не в марте, а в разгар сезона, были бы шансы? Не знаю. Даже не буду высказывать какие-то предположения. У нас была неплохая команда, но тот Ювентус – это был великий склад.

Головко вспомнил ключевую фразу Лобановского, которая мотивировала игроков Динамо

Даже такую ​​вещь скажу: мне кажется, Марчелло Липпи был едва ли не единственным тренером, которого Лобан не скажу, что опасался, а относился к нему с большим уважением и вниманием. Остерегался, настороженно относился.

Это было видно по его мимике, отношению, подготовке. Что передавалось и на нас, в том числе, на меня", – цитирует Головко официальный сайт Динамо.

Напомним, в марте 1998 года туринцы под руководством Марчелло Липпи разбили Динамо со счетом 5:1 по сумме двух матчей.

Динамо Лобановского проиграло Ювентусу с Зиданом, Дель Пьеро и Индзаги и вылетело из ЛЧ – 22 года легендарному матчу