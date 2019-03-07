Головко: Молодежь Динамо сможет забить Челси, если будут контратаки

Экс-защитник Динамо Александр Головко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо.

"Если судить по задачам, которые стоят в текущем сезоне перед Динамо, то жребий не самый лучший, а если по состоянию команд, – не самый плохой. Соперник киевлян сейчас не в лучшем тонусе. Динамо на этом фоне выглядит более готовым коллективом.

Травма Соля – случайность. Больше беспокоит потеря Вербича. Не думаю, что Динамо будет много атаковать в Лондоне, но если будут контратаки, то динамовская молодежь сможет забить. У Русина шанс появится. Челси дома – команда атакующая и будет интересно посмотреть, что они предложат в Лиге Европы.

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Что самое тревожное в игре киевлян? Явных провалов в Динамо нет. Если "бело-синие" будут действовать, как команда, шанс появится. Правда, больше надежд у меня на ответный матч. Важно, чтобы у киевлян была командная скорость, чтобы никто не дал слабину, чтобы атакующей тройке Динамо было кому помочь. Думаю, в Лондоне будет бой в средней линии.

Состав на матч от Динамо? Думаю, на одной-двух позициях могут быть изменения. Возможно, Александр Хацкевич предпочтет Буяльского, может Сидклею, не знаю. Чего ожидаю от игры? Качества. Хочется, чтобы у киевлян не было мандража. Динамо – команда, хоть и молодая, но уже опытная. Надеюсь, в Лондоне "бело-синим" удастся показать все свои сильные стороны", – передает слова Головко Команда№1.

Напомним, Динамо сегодня сыграет против Челси на Стэмфорд Бридж в 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа.

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