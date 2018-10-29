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Головко: Коваленко стал лидером молодежной сборной Украины

23 октября 10:26 73 Читати українською
Головко: Коваленко стал лидером молодежной сборной Украины
Виктор Коваленко / Фото ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко назвал потенциальных кандидатов в главную национальную команду.

"Кто может быть кадидатом в главную сборную Украины? Это ребята 1996-1997 годов рождения, которые уже находятся под рукой у Шевченко.

Головко: Для молодежной сборной Украины третье место – это реальный результат

К сожалению, не могу полноценно судить о Василие Кравце, который сыграл только один матч, в Англии, и проявил себя хорошо. Пихальонок отлично действовал в поединке с Шотландией и вообще постепенно стал основным в молодежке.

Отметил бы Третьякова – у него есть ресурс и желание. Есть куда расти Кирюханцеву, стабильно играет на фланге в Мариуполе. Добрым словом хочется вспомнить также опорников – Шепелева и Коваленко, который нашел мотивацию после возвращения из первой сборной и стал в молодежке лидером", – цитирует Головко официальный сайт ФФУ.

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