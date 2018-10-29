Головко: Для молодежной сборной Украины третье место – это реальный результат

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко подвел итоги отборочного цикла к Евро-2019, где его подопечные заняли третье место в группе и не прошли в финальную стадию турнира.

"Третье место – это реальный результат. Да, мы надеялись на лучшее... Все равно я хочу поблагодарить подопечных. С теми футболистами, которые были у нас под рукой, на большее вряд ли стоило рассчитывать.

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Мы невнятно стартовали в этом отборочном цикле, так себе провели первый тайм матча с Латвией, однако затем исправили ситуацию. До последней игры команда эволюционировала, но там мы могли рассчитывать максимум на ничью.

Главная цель молодежной команды – подготовка резерва для национальной команды. Но без побед это не та подготовка. Мы должны были добиваться результата от игры к игре, могли побороться за путевку на Евро, и нас хватило почти на весь отборочный цикл", – цитирует Головко официальный сайт ФФУ.

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