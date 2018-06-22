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Головин не стал общаться с Первым каналом из-за чрезмерной похвалы

15 июня 09:50 311 Читати українською
Головин не стал общаться с Первым каналом из-за чрезмерной похвалы
Александр Головин / Фото из соцсетей

Очередной курьез случился на ЧМ-2018 после матча Россия – Саудовская Аравия с участием полузащитника хозяев Александра Головина.

После матча Головина пригласили на прямое включение в программу "Пусть говорят" на Первом канале России. Футболисту стало стыдно от чрезмерной похвалы, которую озвучивали гости программы в его адрес.

"Сегодня произошло рождение новой российской звезды. Это Александр Головин. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Говорят, что Ювентус за него борется, что Милан сегодня смотрел именно на него. И вот звезды проверяются именно так, как они играют под давлением", – заявил один из гостей программы.

Головину стало неловко. Он снял наушник и принял решение выйти из эфира, так и не сказав ни слова.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Россия Россия футбольные курьёзы Россия - Саудовская Аравия Чемпионат мира-2018 Александр Головин Александр Головин
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