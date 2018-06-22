Головин: Героем сегодняшнего матча себя не чувствую

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу своей команды над Саудовской Аравией 5:0 в первом матче ЧМ-2018.

"Главным героем сегодняшнего матча я себя не чувствую. Играла хорошо вся команда. Все выложились, подготовились и дали бой. Не сказать, что аравийцев прошли легко. Наверное, кто не смотрел матч, по большому счету скажет, что легко, но они очень хорошо владели мячом, где моментами было очень трудно вступать в отбор.

Аравийцы очень техничные ребята, но мы подготовились. Знали, что они играют авантюрно, и прессингом их где накрывали. Понял, что это разгром, когда забил на 93-й минуте.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Достигли ли мы максимального результата? Здесь разницы нет – 5:0, 10:0 или 1:0, потому что это в любом случае три очка. Мы довольны игрой, что завоевали три очка, и спокойно готовимся к следующей игре. Нельзя придавать этому большого значения, так как может произойти что-то не очень хорошее", – цитирует Головина издание championat.

Стоит отметить, что Александр отличился в матче забитым голом и 2 ассистами.