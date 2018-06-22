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Головин: Героем сегодняшнего матча себя не чувствую

14 июня 23:38 90 Читати українською
Головин: Героем сегодняшнего матча себя не чувствую
Александр Головин / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу своей команды над Саудовской Аравией 5:0 в первом матче ЧМ-2018.

"Главным героем сегодняшнего матча я себя не чувствую. Играла хорошо вся команда. Все выложились, подготовились и дали бой. Не сказать, что аравийцев прошли легко. Наверное, кто не смотрел матч, по большому счету скажет, что легко, но они очень хорошо владели мячом, где моментами было очень трудно вступать в отбор.

Аравийцы очень техничные ребята, но мы подготовились. Знали, что они играют авантюрно, и прессингом их где накрывали. Понял, что это разгром, когда забил на 93-й минуте.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Достигли ли мы максимального результата? Здесь разницы нет – 5:0, 10:0 или 1:0, потому что это в любом случае три очка. Мы довольны игрой, что завоевали три очка, и спокойно готовимся к следующей игре. Нельзя придавать этому большого значения, так как может произойти что-то не очень хорошее", – цитирует Головина издание championat.

Стоит отметить, что Александр отличился в матче забитым голом и 2 ассистами.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Саудовская Аравия Чемпионат мира-2018 Александр Головин Александр Головин
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