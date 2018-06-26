Головин будет зарабатывать в Ювентусе 3 млн евро в год

Ювентус хочет подписать молодого полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

Туринский Ювентус продолжает вести переговоры по хавбеку ЦСКА Александру Головину. По информации goal.com, россиянин будет зарабатывать в Италии 3 миллиона евро в год.

Головин не стал общаться с Первым каналом из-за чрезмерной похвалы

"Армейцы" надеются повысить трансферную стоимость футболиста с 20 до 25 миллионов евро.

Также издание сообщает, что полузащитник Арсенала Джек Уилшир не входит в трансферные планы чемпиона Италии.

Головина также сватали в лондонский Арсенал, против которого он играл в 1/4 финала Лиги Европы.