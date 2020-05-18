Головаш назвал причину неудачных выступлений украинцев в Бундеслиге

Известный футбольный агент Андрей Головаш поделился мыслями относительно игры наших легионеров в чемпионате Германии.

"Нужно обратить внимание на то, что Воронин с 15 лет жил в Германии. Основная проблема украинских футболистов – у них отсутствовала конкуренция в чемпионате Украины.

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У всех ребят есть определенный уровень, но он не отвечает Бундеслиге. Конкуренция там не только на поле, но и на тренировках. В Украине футболисты были неприкосновенны. Было неважно, как они сыграют, они все равно выйдут на следующий матч", – сказал Головаш в программе "Великий футбол".

Напомним, Воронин начал свои выступления в Бундеслиге в 1998 году за менхенгладбахскую Боруссию. В течение карьеры успел также поиграть за Майнц, Кельн, Байер, Герту и Фортуну.

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