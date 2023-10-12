"На самом деле, мы первый раз были на такой встрече. Комитет арбитров разобрал самые скандальные эпизоды последних туров и объяснил очень много правильных вещей.

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Я считаю, что мы реально должны услышать арбитров, потому что сегодня их голос вообще не слышно, а у них есть что сказать. И это, наверное, самое главное. Поэтому мы предложили сделать прямую трансляцию, кажется, 26 октября на YouTube-канале УАФ, чтобы Комитет арбитров разобрал хотя бы 5 самых резонансных эпизодов и объяснил те решения, которые принимали арбитры.

На самом деле это очень важно, потому что получается так, что из 10 болельщиков 9 уверены, что есть какая-то там судейская мафия, что есть непрозрачность, что все куплено, продано и так далее. Как минимум, надо услышать другую сторону, а мы арбитров как раз и не слышим", – поделился Надеин в комментарии Tribuna.

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