"Голодным там нечего сидеть": бразильскому легионеру пришлось сбежать из Львова

Главный тренер белорусского Торпедо-БелАЗ Юрий Пунтус раскрыл подробности перехода полузащитника Липе Велозу из ФК Львов.

"Бразильцев очень много добротных. Но есть миллионные контракты. Нам таких не подписать. Сегодня Рамос и Липе в середине по контрактам в Торпедо-БелАЗ. Мы же все-таки их реанимировали. Особенно Липе. Вы же знаете его судьбу. Ему пришлось сбежать из Львова. Там ему было невыносимо трудно находиться. Он полгода вообще не играл, но я знал, кого беру.

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Его команде приходилось ездить на туры на автобусе. Украина – это не Беларусь. Это дорога по 20-25 часов. Плюс не баловали питанием. И невыплата зарплаты. Он решил, что бесплатно и голодным там нечего сидеть", – рассказал Пунтус в интервью изданию Большой футбол.

Напомним, Велозу присоединился ко Львову в феврале 2019 года. В сезоне 2018/19 сыграл за "сине-золотых" 12 матчей и отметился одним забитым голом. В текущем сезоне не провел за команду ни одного поединка из-за полученной травмы и проходил реабилитацию на родине. 31 марта 2020 стал игроком белорусского клуба Торпедо-БелАЗ.

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