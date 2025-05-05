Интер и Наполи уже гарантировали себе Лигу чемпионов на следующий сезон. Третья путевка должна остаться за Аталантой, а вот четвертая (последняя для Серии А) может стать настоящим яблоком раздора для Ромы, Лацио, Ювентуса и Болоньи.

Рома в этом сезоне – наглядное доказательство, что чудеса в футболе случаются. Команда Артема Довбыка начинала 2025 год на десятом месте в турнирной таблице Серии А, лишь на одно очко опережая Эмполи, к которому впоследствии присоединился Виктор Коваленко. До зоны вылета было шесть очков, до зоны еврокубков – вдвое больше. О Лиге чемпионов, которая до старта кампании декларировалась как главная цель, уже даже перестали говорить. А зря.

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За три тура до финиша Серии А 2024/25 "джалоросси" имеют феноменальный отрезок из 19-ти матчей без поражений. После Нового года ни одна команда в топ-чемпионатах не набрала больше очков, чем парни Клаудио Раньери. Эти успехи вдобавок к кризисным периодам всех конкурентов сделали Рому непосредственной участницей самой большой интриги в конце сезона.

Прямо сейчас борьба за четвертое место в Лиге чемпионов от Италии интереснее, чем за Скудетто. Там пока все в руках Наполи, а здесь становится все более непонятным и запутанным с каждым туром. Победа над Фиорентиной и ничья между Ювентусом и Болоньей в параллельном матче привели к тому, что Рома, Лацио и туринцы имеют одинаковое количество очков – по 63. Совсем рядом и "россоблу", у которых лишь на один пункт меньше.

При таких обстоятельствах самое время напомнить, как регламент Серии А будет развязывать этот узел. Если три или более команд финишируют с равным количеством очков, все решат результаты матчей между ними. Если упрощенно, то будет импровизированная турнирная таблица – только с клубами, которые имеют поровну очков. Критерии для определения победителя следующие (в порядке значимости): очки в матчах между собой, разница мячей в матчах между собой, общая разница мячей, общее количество забитых мячей, жребий.

Прямо сейчас все в пользу Ромы, но с нюансом. Подопечные Клаудио Раньери набрали 6 очков против Ювентуса и Лацио, туринцы – 5, "орлы" же имеют лишь один балл в лобовых встречах. Однако уже в следующем туре "Старая синьора" будет играть против Лацио, поэтому минимум одна из команд наберет очки. Роме здесь выгодно болеть за своих врагов из столицы. Даже ничья в этом поединке будет в пользу "волков".

Если Ювентус поделит очки с Лацио, то сможет лишь догнать Рому. Тогда внутри этого трио туринцы и "джалоросси" будут иметь по шесть зачетных пунктов, но разница мячей будет в пользу столичного клуба. Любая ничья на Стадио Олимпико не даст "бьянконери" улучшить этот аспект. Поэтому если эти три коллектива и финишируют с одинаковым количеством очков, то Рома будет среди них первой, потому что в очных матчах имеет разницу мячей +2, а Юве будет иметь +1, Лацио в минусах. Впрочем, любая победа подопечных Игора Тудора в столице сделает фаворитами именно их.

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Теперь еще фантастичнее – сценарий для четырех команд с одинаковым количеством очков на финише. Речь идет о Болонье, которая отстает от трио лишь на один пункт. Такой сценарий уже выбрасывает из борьбы представителей столицы. Рома в матчах внутри этого квартета набрала 7 очков, Лацио тоже может набрать семь (если победит Ювентус), но все равно это меньше, чем имеют "россоблу" – 9.

Поэтому шансы опередить Болонью еще имеют только туринцы. Сейчас у Ювентуса 7 пунктов, поэтому необходимо побеждать "орлов". Как видим, для "бьянконери" при обоих сценариях крайне желательно в следующую субботу привезти из столицы три очка. А в целом по сценарию с квартетом равных наверняка можно сказать лишь одно – считать разницу мячей точно не придется.

Конечно, сейчас это больше фантазии. Об этих сценариях интересно рассуждать, потому что запутанно, но очень мало шансов увидеть такое в реальности. В конце концов, после прочтения этого текста вы уже будете к ним готовы. Однако календарь на последние три тура Серии А и здравый смысл подсказывают, что все завершится более прозаично.

Как и говорил несколько недель назад Клаудио Раньери, все в руках Ювентуса, особенно в случае победы над Лацио. А если еще и не терять очков с Удинезе и Венецией, то даже теоретически остановить туринцев сможет только Рома – тоже если выиграет все последние матчи. Тогда эти два клуба финишируют с одинаковым количеством очков. А поскольку между собой они два раза расписали ничью, то на авансцену выйдут голы.

Сейчас у Ювентуса 52 забитых и 32 пропущенных, у Ромы 50 и 32 соответственно. Тоже все чрезвычайно близко. Поэтому ради Лиги чемпионов в последних турах нужно будет не только побеждать, но и делать это уверенно. Забавно говорить об этом в контексте команд, одна из которых лидер топ-чемпионатов Европы по победам 1:0, а другая за три последних месяца только раз имела преимущество над соперником в два гола и ни разу не было больше. Как говорится, успехов им в этой борьбе.

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