Минай усилился тремя новичками накануне матча с Динамо – среди них экс-капитан Карпат

Минай получил серьезное усиление перед возобновлением сезона.

Закарпатцы на своем официальном сайте объявили о подписании трех новичков.

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Самый звездный из них – экс-хавбек Карпат, Ворсклы и молодежной сборной Украины Олег Голодюк. Зимой 32-летний игрок покинул венгерский Залаэгерсег, получив статус свободного агента. Двумя другими подписаниями Миная стали юный полузащитник Даниил Кныш и форвард Сергей Машталир, который уже защищал цвета закарпатского клуба в 2018 году.

Напомним, уже завтра (17 июня) Минай встретится с Динамо в рамках 1/2 финала Кубка Украины. В турнирной таблице Первой лиги команда Василия Кобина занимает третье место.

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