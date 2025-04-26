Английский Рексем за тур до финиша гарантировал себе место в Чемпионшипе. Невероятное свершение, которого не видел "Туманный Альбион".

Англия, Лига 1, 45 тур

Рэксем – Чарльтон – 3:0

Голы: Рахбон, 15, Смит, 18, 81

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За тур до конца Лиги 1 команда, принадлежащая американскому актеру, обеспечила себе вторую строчку в таблице третьего по силе дивизиона Англии. Таким образом, следующего сезона Рексем будет выступать в Чемпионшипе.

Клуб, которым владеют голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб Макелхенни, стал первой командой в истории, которая оформила три подряд повышения в классе в пяти высших дивизионах английского футбола: повышение в Лигу 2 (4-й по силе дивизион) в сезоне-2022/23, повышение в Лигу 1 в сезоне-2023/24 и выход в Чемпионшип в сезоне-2024/25.

Town are going up olé olé



️ #WxmAFC pic.twitter.com/nmsNqKeERE — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 26, 2025