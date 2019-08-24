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Голливудская звезда приобрел акции клуба, который скоро начнет свои выступления в МЛС

11:31 50 Читати українською
Голливудская звезда приобрел акции клуба, который скоро начнет свои выступления в МЛС
Мэттью Макконахи в роли Раста Коула / Эпизод из сериала True Detective

В списке звездных владельцев американских клубов состоялось очередное пополнение.

Известный актер и продюсер Мэттью Макконахи приобрел акции техасского клуба Остин.

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Новая команда голливудской звезды была основана в январе этого года. Ожидается, что она начнет свои выступления в МЛС в 2021 году.

"Я считаю, что мяч – лучшее изобретение в истории. Посмотрите на Остин – у нас один из самых многонациональных городов в мире, международный пункт назначения. И это футбольный город", – цитирует актера официальный твиттер клуба.

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Таким образом Макконахи сможет побороться с Дэвидом Бекхэмом, который также владеет будущим клубом МЛС. Правда, Интер Майами звездного британца начнет свои выступления уже в сезоне 2020.

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