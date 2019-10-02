Голлини после поражения от Шахтера назвал цель Аталанты в Лиге чемпионов

Голкипер Аталанты Пьерлуиджи Голлини поделился впечатлениями после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"В конце поединка мы пропустили контратаку, которая испортила волшебный вечер за десять секунд. Такое иногда случается... У нас было очень много шансов в матче, мы провели отличную игру, однако потерпели поражение.

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Те, кто видел матч в Загребе, понимают, что это было недоразумение. Сегодня Аталанта была на уровне с Шахтером, в этом нет сомнений.

Играть на Сан-Сиро было увлекательно. Это был прекрасный вечер, омраченнный лишь итоговым результатом. Но мы знаем, что фанаты всегда с нами, и мы еще порадуем их. Постараемся сделать все возможное в Лиге чемпионов, но не должны оставлять без внимания чемпионат Италии. Мы знаем, насколько это важно для нас", – цитирует Голлини Сalcioatalanta.it.

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