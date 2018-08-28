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Голландский журналист: Цыганкова ждет большое будущее, а Динамо не впечатлило

06:30 6 Читати українською
Голландский журналист: Цыганкова ждет большое будущее, а Динамо не впечатлило
Динамо – Аякс

Голландский журналист издания Voetbal и NPO Radio 1 Йос Боушвельд не верит в проход Динамо в групповой этап Лиги чемпионов, но отмечает Цыганков.

"Впервые за долгое время Аякс имеет отличные шансы на попадание в групповой этап ЛЧ. Динамо не впечатлило своей игрой. Да, Аякс выиграл в первом матче за счет фартовых голов, однако эта победа была вполне заслуженной. Амстердамский коллектив полностью переиграл киевлян, которые демонстрировали очень оборонительный футбол. Подобный стиль игры у нас в Голландии особенно не любят.

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С положительного я бы отметил игру Виктора Цыганкова, которого, на мой взгляд, действительно ждет большое будущее. Слышал, что в Украине его называют будущим Шевченко – согласен с этим мнением, у него есть все для того, чтобы проявить себя на большом уровне.

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Не вижу никаких причин для того, чтобы в Киеве у Аякса пошло что-то не так. Они показали и доказали всем, что сейчас у них сильный состав, победить невероятно трудно", – цитирует журналиста FootBoom.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
21
час
:
14
мин
Аякс
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