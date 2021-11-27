Вратарь луганцев Дмитрий Мацапура удостоился серьезного признания за свою игру в матче 5-го тура группового этапа третьего по силе евротурнира против Ромы (0:4).

Сейв голкипера Зари Дмитрия Мацапуры стал одним из лучших в недельном рейтинге Лиги конференций, сообщает пресс-служба УЄФА.

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21-летний вратарь на 41-й минуте матча против Ромы, при счете 0:2, эффектно потянул удар с пенальти от Жордана Верету – ему удалось угадать направление полета мяча и выбить сферу на угловой.

В топ-4 также вошли: Даниэль Перетц (Маккаби Тель-Авив), Дейл Колинг (Линкольн) и Джерон Хоувен (Витесс).

Напомним, Заря в матче 5-го тура группового этапа ЛК уступила Роме 0:4 и потеряла все шансы на евровесну. Последний поединок в группе против Буде-Глим не будет иметь для луганцев никакого турнирного значения.

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