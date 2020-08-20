Голкипер Зальцбурга парировал три пенальти подряд в Юношеской лиге УЕФА – видео, которое понравилось Касильясу

Зальцбург U-19 встречался со сверстниками из Лиона в рамках Юношеской лиги УЕФА. На 9-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота номинальных хозяев и тут началось самое интересное.

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Вратарь австрийского клуба Даниэль Антош дважды отразил удар с одиннадцатиметровой отметки, но рефери просил перебить, якобы голкипер преждевременно покинул линию ворот. Во время третьго пенальти судья не увидел нарушения правил, но и здесь Антош справился с задачей на отлично.

Просмотрел это видео и легенда Реала Икер Касильяс и отметил талант Антоша Лайком в Twitter. Стоит отметить, что в итоге Зальцбург победил (4:3).

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