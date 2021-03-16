На 86-й минуте чемпион Европы столкнулся с капитаном Вулвз Конором Коуди и не смог самостоятельно подняться.

Ливерпуль удержал победу над Вулверхэмптоном и приблизился к топ-4 АПЛ – "волков" расстрелял бывший член стаи

Патрисиу получил удар коленом в голову и только на 101-й минуте его унесли на носилках. Все это время медики оказывали португальцу помощь прямо на поле. В частности, на Патрисиу надели кислородную маску. После матча наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту заверил, что с вратарем все в порядке, он в сознании и реагирует на общение.

Напомним, что в нынешнем сезоне Вулверхэмптон уже переживал подобный трагический инцидент. В ноябре форвард Рауль Хименес получил перелом черепа в ужасном столкновении с Давидом Луисом. Он не будет играть минимум до конца кампании 2020/21.