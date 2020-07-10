Голкипер Ворсклы заинтересовал лидера чемпионата Польши – в герое Кубка Украины видят усиление перед ЛЧ

Варшавская Легия следит за голкипером Ворсклы и молодежной сборной Украины Дмитрием Ризныком. Украинец стал одним из кандидатов на пост №1 без пяти минут чемпиона Польши 2019/20.

Как стало известно "Футбол 24", Легия из Варшавы активно просматривает голкипера Ворсклы Дмитрия Ризныка. Чемпион мира U-20 стал одним из героев финала Кубка Украины против Динамо, отбив пенальти Миколенко и совершив несколько эффектных сейвов. Впрочем, это не помогло полтавчанам взять трофей.

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Зимой поляки продали одного из своих главных талантов – Радослава Маецки – в Монако за 7 млн ​​евро. 20-летний вратарь до конца текущего сезона играет за Легию на правах аренды, но вскоре все же покинет клуб. Соответственно, Легия столкнулась с проблемой на позицию голкипера, поэтому стремится усилиться накануне квалификации Лиги чемпионов.

Заметим, что за 3 тура до финиша Экстраклясы Легия уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая Пяст на 8 очков. Уже 11 июля варшавская команда может вернуть себе чемпионство, если обыграет Краковию.

Контракт Ризныка с Ворсклой рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими". К слову, по данным Transfermarkt, интересы чемпиона мира U-20 представляет Вадим Шаблий.

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