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Голкипер Ворсклы рискует не перейти в состав лидера польского первенства

22:59 - Читати українською
Голкипер Ворсклы рискует не перейти в состав лидера польского первенства
Дмитрий Ризнык / фото ФК Динамо

Трансфер вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка в варшавскую Легию под угрозой срыва.

"За Ризныком наблюдали скауты Легии. Они продали своего вратаря во Францию. Сейчас ищут серьезную замену. Насколько мне известно, на финале Кубка Украины были представители Легии, которые смотрели за игрой Ризныка. Он оставил о себе очень хорошее впечатление.

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Руководство Ворсклы не хочет за бесценок отпускать своего вратаря. Легия заинтересована, но пока сумма, которую предлагает польский клуб, не соответствует уровню, который ожидает Ворскла", – поделился Цыганык в эфире программы Цыганык Live. Напомним, что Футбол 24 еще несколько дней назад сообщал об интересе Легии к голкиперу полтавчан.

Контракт Ризныка с Ворсклой рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими". К слову, по данным Transfermarkt, интересы чемпиона мира U-20 представляет Вадим Шаблий.

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Теги
Польша Дмитрий Дмитрий Ризнык Ворскла Ворскла Легия Легия Трансферы
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